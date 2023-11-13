Уряд Норвегії виділив 84 млн євро для гуманітарної підтримки України

Кошти будуть спрямовані на гуманітарну підтримку людей, які постраждали від обстрілів.

Норвегія виділяє 84 мільйони євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям. Кошти будуть спрямовані на гуманітарну пітримку людей, які постраждали від обстрілів. Про це повідомляє МЗС країни.

"Зараз на українців чекає нова холодна зима війни. Майже 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Жорстока загарбницька війна росії проти українського народу, на жаль, триває", — заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Глава МЗС додав, що Норвегія, згідно з програмою Nansen для України, продовжуватиме надавати екстрену допомогу та захист мільйонам українців, які живуть у дуже складних умовах. Кошти будуть спрямовані передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку, захист цивільного населення.

З початку широкомасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон. Крім того, країна також активізує зусилля з розмінування українських територій.

Нагадаємо,Норвегія збільшує обсяг фінансової допомоги Україні на розвиток енергетичної сфери. Загальна сума допомоги становить 75 млрд крон.

Крім того, Норвегія надасть ще 18 млн доларів на розмінування в Україні. Близько 30% території України вкрито мінами та боєприпасами, що не розірвалися.