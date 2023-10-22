Норвегія збільшує обсяг фінансової допомоги Україні на розвиток енергетичної сфери

Під час спільної зустрічі в Міненерго за участі заступника міністра енергетики України Ярослава Демченкова та керівника Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку (Norad) Борда Вегара Солхьеллєма обговорили посилення співпраці в енергетичній сфері в рамках програми підтримки Нансена, яка передбачає надання Україні допомоги на суму 75 млрд крон.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що Norad є органом при міністерстві закордонних справ та міністерстві клімату та навколишнього середовища Норвегії, який розглядає варіанти діяльності в Україні, спрямованої на підтримку сталого післявоєнного відновлення та надання оперативної підтримки під час війни.

Під час зустрічі українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору.

«Ми продовжуємо роботу зі стимулювання розвитку малої розподіленої генерації на основі відновлюваних джерел енергії, газової генерації та систем накопичення енергії. Це посилить стійкість енергетичної системи та дозволить бізнесу та домогосподарствам зменшити свою залежність від централізованої генерації в умовах постійних атак на енергоінфраструктуру», – повідомив Ярослав Демченков.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив офіційний запит до Конгресу США щодо фінансуванням пакета допомоги на загальну суму $106 млрд, який передбачає61,4 млрд доларів для підтримки України.