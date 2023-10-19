Київські електромережі пояснили, чому зникло світло у Дарницькому районі Києва

95 будинків у Дарницькому районі Києва залишилися без світла.

За інформацією "ДТЕК Київські електромережі", це сталося через аварію. Наразі на місці працюють фахівці.

Щоб у людей з'явилось світло, їх перепідключили за резервною схемою до 15.00. Опісля енергетики почали ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків, додали в компанії.

Нагадаємо, у процесі підготовки до майбутнього опалювального сезону НЕК "Укренерго" готує резервні схеми живлення споживачів та запас обладнання для ремонтів.

Натомість Міненерго підготувало графіки відключень світла у випадках значних пошкоджень від обстрілів Росії.