​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
ГоловнаЕкономікаДержава

Київські електромережі пояснили, чому зникло світло у Дарницькому районі Києва

Без електропостачання залишилося 95 будинків.

Київські електромережі пояснили, чому зникло світло у Дарницькому районі Києва
Фото: pixabay

95 будинків у Дарницькому районі Києва залишилися без світла.

За інформацією "ДТЕК Київські електромережі", це сталося через аварію. Наразі на місці працюють фахівці.

Щоб у людей з'явилось світло, їх перепідключили за резервною схемою до 15.00. Опісля енергетики почали ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків, додали в компанії.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, у процесі підготовки до майбутнього опалювального сезону НЕК "Укренерго" готує резервні схеми живлення споживачів та запас обладнання для ремонтів.

Натомість Міненерго підготувало графіки відключень світла у випадках значних пошкоджень від обстрілів Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies