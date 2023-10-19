Сьогодні, 19 жовтня, обмежуватимуть рух одним з київських мостів

Із 11:00 19 жовтня на мосту Метро через Дніпро в Києві частково обмежать рух транспорту.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що рух мостом Метро буде обмежено в напрямку з лівого берега на правий до 20:00 19 жовтня.
Це пов’язано із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на мосту.
Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, з 5 жовтня до 15 листопада в Києві на шляхопроводі біля ст. м. “Лівобережна” обмежено рух транспорту. Це пов'язано із тим, що на перетині просп. Броварського з вул. Шептицького дорожні робочі будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.