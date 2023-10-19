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Сьогодні, 19 жовтня, обмежуватимуть рух одним з київських мостів

Рух обмежать в напрямку з лівого берега на правий.

Сьогодні, 19 жовтня, обмежуватимуть рух одним з київських мостів
Фото: Andriy155/Wikipedia

Із 11:00 19 жовтня на мосту Метро через Дніпро в Києві частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

Зазначається, що рух мостом Метро буде обмежено в напрямку з лівого берега на правий до 20:00 19 жовтня.

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Це пов’язано із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на мосту.

Фото: КМДА

Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 5 жовтня до 15 листопада в Києві на шляхопроводі біля ст. м. “Лівобережна” обмежено рух транспорту. Це пов'язано із тим, що на перетині просп. Броварського з вул. Шептицького дорожні робочі будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

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