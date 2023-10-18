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З'явилися супутникові фото аеродрому Бердянська, який обстріляли українські військові

Видно частину злітної смуги аеродрому, на якій раніше були гелікоптери.

З'явилися супутникові фото аеродрому Бердянська, який обстріляли українські військові
Фото: Planet Labs

З'явилися супутникові фото аеродрому Бердянська, який напередодні обстріляли українські військові, повідомляють "Схеми".

Знімки Planet Labs зроблені 18 жовтня. На них помітні місця ураження. Зокрема, видно частину злітної смуги аеродрому, на якій раніше були гелікоптери.

Фото: Planet Labs

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Нагадаємо, напередодні Сили спецоперацій ЗСУ повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка була на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів і пошкоджено злітні смуги аеродромів. Росіяни втратили десятки осіб убитими і пораненими.

Цьогоріч в лютому бердянський аеродром теж став ціллю для українських воїнів. Тоді було знищено склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційну станцію. "Приходи" "відмінусували" понад сотню загарбників.

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