На фронті відбулись 64 бойові зіткнення, Сили оборони відбили кількадесят атак росіян, - Генштаб

Наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Упродовж доби на фронті відбулись 64 бойові зіткнення. Ворог завдав 11 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, українські бійці відбили низку атак ворога:

на Куп’янському напрямку - понад 10 атак в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько 10 атак біля Надії Луганської області,

на Лиманському - три атаки окупантів у районі Макіївки Луганської області,

на Бахмутському - атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області,

на Авдіївському росіяни вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки Донецької області,

на Мар’їнському ворог теж вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 15 атак ворога,

на Шахтарському - атаки в районі Новомайорського Донецької області.

на Запорізькому - всі атаки ворога східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 18 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Волфине, Ободи, Новомиколаївка, Грабовське Сумської області; Плетенівка, Зибіне Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Волфине, Ободи, Новомиколаївка, Грабовське Сумської області; Плетенівка, Зибіне Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційного удару в районі Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційного удару в районі Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області; на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області;

під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області; на Авдіївському противник завдав авіаційного удару біля Кам’янки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке, Донецької області;

противник завдав авіаційного удару біля Кам’янки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке, Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційних ударів в неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському загарбники завдали авіаційних ударів біля Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів біля Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області; на Херсонському окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козацьке, Тягинка, Благовіщенське, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон, а також Солончаки Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У Генштабі ЗСУ додали, що у населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі. Таким чином людей хочуть використати як "живий щит".

Нагадаємо, вночі 18 жовтня РФ атакувала ракетами Запоріжжя. Загинули і поранені люди.

Вдень під обстріли потрапила Дніпропетровщина. В результаті є одна загибла і четверо поранених.