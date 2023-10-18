Сербська радикальна партія вимагає заборонити у країні показ стрічки «20 днів у Маріуполі»

У Сербії в межах фестивалю Beldocs скасували показ документального фільму українського воєнного кореспондента Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Сербська радикальна партія звернулася до компетентних органів із вимогою заборонити просування стрічки про війну по всій країні. Про це пише видання Beta з посиланням на заяву партії.

«20 днів у Маріуполі» мали показати в Культурному центрі сербського міста Лазаревац. Саме радикальна партія закликала місцеву владу скасувати показ.

«Виникає питання, хто фінансує просування цього різко антиросійського пропагандистського фільму київського режиму. У фільмі йдеться про нібито російське вторгнення в Україну», – підкреслили радикали.

Як зазначили в партії, «просування такої позиції суперечить офіційній політиці Республіки Сербія, яка з початку російської спецоперації в Україні займає нейтральну позицію».

«СРП підтримує Російську Федерацію і поділяє позицію понад 80% жителів Сербії. Цю позицію не можна ігнорувати, а оголошена реклама антиросійського фільму була б провокацією сербського народу на службі. про невдалу спробу Заходу змінити ставлення сербського народу до братської Росії», – заявили у партії.

Незалежна асоціація журналістів Сербії (NUNS) засудила тиск Сербської радикальної партії на Лазаревацький культурний центр щодо скасування показу фільму. У NUNS Центр культури закликали «плекати демократичні цінності» та все ж показати «20 днів у Маріуполі». Водночас сербську владу попросили відреагувати на незаконний тиск і забезпечити показ фільму.

Президент Сербії Александар Вучич порівняв напад Росії на Україну із військовою операцією проти Югославії. Він наголосив, що Сербія «підтримує і буде підтримувати» територіальну цілісність України, тому що «ми не змінюємо своєї політики та принципів, попри багатовікову традиційну дружбу з Російською Федерацією».