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Німеччина та Британія не планують відновлювати енергетичні відносини з Росією, – Bloomberg

Німеччина та Британія не планують відновлювати енергетичні відносини з Росією, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Навіть якщо Росія припинить повномасштабну війну проти України, а в Кремлі відбудеться зміна влади, Німеччина та Британія не відновлюватимуть торговельні відносини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ці стосунки закінчилися», — заявив Мігель Бергер, посол Німеччини у Великій Британії, на Форумі енергетичної розвідки в Лондоні в середу. 

«Повернення не буде», — заявив міністр енергетики Великобританії та Net Zero Грем Стюарт.

Після вторгнення в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв. Торік регіон запровадив заборону на імпорт вугілля та нафти зі східного сусіда. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку був зупинений Росією, а потім пошкоджений підводними вибухами. Зараз Росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни.

Для Великої Британії це не є великою зміною, оскільки, згідно з парламентським звітом, у 2021 році Росія постачала лише 4% газу та 9% нафти. Для Німеччини це стало великим потрясінням, позбавивши країну приблизно половини запасів газу.

«Ситуація дуже складна», — сказав Бергер. Ціни на газ залишаться вищими, ніж до російської війни, створюючи «постійний тиск на Німеччину та її промисловість».

Імпорт трубопровідного газу з Росії був здебільшого припинений, але поставки скрапленого газу зросли після вторгнення. Іспанія, Франція та Бельгія були серед країн, які збільшили закупівлі суперохолодженого палива з Росії, тоді як Великобританія заборонила це використання, а Німеччина уникає цього без офіційного ембарго.

Ці поставки також будуть поступово припинені по всій Європі, оскільки континент продовжує свої зусилля з диверсифікації своїх джерел газу, сказав Бергер.

Щонайменше €1,5 млрд заробили фінські компанії на торгівлі з Росією від початку її вторгнення в Україну. Власники компаній перебувають під санкціями та належать до ближнього кола президента країни-агресора Володимира Путіна.

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