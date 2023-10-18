​Канада працює над ратифікацією оновленої угоди про зону вільної торгівлі з Україною

Міністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг внесла на розгляд Палати громад текст оновленої угоди CUFTA.

Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

Також Інг представила законопроєкт, який у разі його ухвалення введе модернізовану угоду в канадське законодавство.

Попередня версія канадсько-української угоди про вільну торгівлю (CUFTA) набула чинності у 2017 році.

Тепер до неї додали нові розділи та положення, що стосуються торгівлі послугами (зокрема, фінансовими), інвестицій, тимчасового в'їзду ділових людей, телекомунікацій, цифрової торгівлі, праці та навколишнього середовища, а також інших областей. Також внесли нові розділи, присвячені інклюзивній торгівлію.

Коли модернізована угода CUFTA набуде чинності, вона не лише продовжить надавати преференційний доступ на ринок для торгівлі товарами, а й установить нові амбітні умови доступу на ринок для торгівлі послугами та інвестицій.

Крім того, Мері Інг зазначила, що у наступному році вона приїде з бізнес-місією до України. Ця місія опиратиметься на основи модернізованої CUFTA, щоб створити зв'язки між підприємствами обох держав та налаштувати канадські підприємства на підтримку відновлення України.

"Модернізована угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною створить нові робочі місця для працівників та нові можливості для бізнесу в обох наших країнах, а також підтримає відновлення економіки України, національну безпеку та стабільність", - зазначила заступниця премʼєр-міністра Канади Христина Фріланд.

Нагадаємо, у 2020-му посол Канади в Україні Лариса Ґаладза під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму повідомила, що угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою буде поглиблена у 2021 році за рахунок, зокрема, сфери послуг.

Торік міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна та Канада відновлять перемовини щодо розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції. Роботу над угодою розпочали напередодні широкомасштабної агресії Росії.