У Франції прокуратура відкрила справу проти мусульманина, який зарізав вчителя

У Франції розпочали офіційне розслідування проти 20-річного чоловіка, підозрюваного в тому, що він зарізав вчителя та поранив трьох людей у школі міста Аррас на півночі країни.

Про це пише Reuters з посиланням на антитерористичну прокуратуру.

Чоловіка обвинувачують у причетності до терористичної організації.

Підозрюваний, відомий як Мохаммед М, присягнув на вірність угрупованню “Ісламська держава”, заявив перший прокурор Національної прокуратури з питань тероризму Жан-Франсуа Рікар.

Проти 16-річного брата Мохаммеда відкрито справу за причетність до вбивства, пов’язаного з терористичною організацією, а їхнього двоюрідного брата − за добровільне утримання від запобігання злочину.

Обох братів затримали.

Після вбивства вчителя міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що Франція перебуває в стані найвищої готовності, а напад пов’язаний із нападом бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Нагадаємо, затриманий має чеченське походження та був колишнім учнем школи, у якій він зарізав педагога. 16 жовтня школу евакуювали після повідомлення про бомбу.

Наступного дня через загрозу вибуху провели евакуацію з Версальського палацу, який розташований за 17 км від Парижа.