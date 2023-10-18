Ультраконсерватор Джордан провалив перше голосування на посаду спікера Палати представників

Під час першого голосування на посаду спікера Палати представників Конгресу США 20 республіканців не підтримали ультраконсерватора Джима Джордана.

Про це пише Bloomberg.

“Жорстка тактика республіканця Джима Джордана коштувала йому голосів у вівторок у кампанії на пост спікера”, − зазначає видання.

Голосування відклали на 11:00 середи. Таким чином вибори лідера нижньої палати Конгресу перейшли у третій тиждень.

Палата представників паралізована після усунення з посади спікера Кевіна Маккарті 3 жовтня. Джордан водночас, заявив, що отримує підтримку та залишиться у перегонах.

Республіканка Лорі Чавес-Деремер, яка голосувала за Маккарті, заявила, що союзники Джордана “вдаються до погроз на адресу будь-кого, хто відмовляється його підтримати”.

Результати Джордана у першому турі голосування відрізнялися від результатів першого голосування Маккарті у січні. Маккарті не вистачило 15 голосів до необхідної більшості в першому турі голосування, і тоді йому знадобилося 15 турів, щоб перемогти.

Успіх Джордана став би перемогою популістського крила республіканців. Голова Юридичного комітету Палати представників був одним із найгучніших захисників Трампа в Конгресі та одним із лідерів розслідування імпічменту президента Джо Байдена. Bloomberg називає Джордана прихильником жорсткої лінії, який відомий своєю “пихатою особистістю і повстанською тактикою”.

Він підтримав заперечення Трампом своєї поразки на президентських виборах 2020 року і проголосував за відміну результатів підрахунку голосів колегією виборців в Аризоні та Пенсільванії після того, як натовп прихильників експрезидента штурмував Капітолій 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, республіканці Палати представників організували усунення Маккарті через три дні після того, як він 30 вересня уклав угоду з демократами про збереження фінансування федерального уряду до 17 листопада.

Проукраїнське об'єднання Палати поставило Джордану оцінку "дуже погано" за його попередню підтримку України. Джордан відомий тим, що став одним із ініціаторів розслідування діяльності родини теперішнього президента США Джо Байдена в той час, коли той перебував на посаді віцепрезидента. Крім того, Джордан виступає проти фінансування військової допомоги Україні.

Після усунення Маккарті партія номінувала Стівена Скаліза, але він несподівано зняв свою кандидатуру.