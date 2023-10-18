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​Нафта подорожчала на 2% на тлі зростання напруженості на Близькому Сході

Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,75 долара, до 91,65 долара за барель.

​Нафта подорожчала на 2% на тлі зростання напруженості на Близькому Сході
Фото: best-wallpaper.net

Ціни на нафту зросли в середу через ескалацію напруги на Близькому Сході після того, як сотні людей загинули в результаті вибуху в лікарні Гази, що викликало занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні нафти з регіону.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,75 долара, або на 2%, до 91,65 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1,91 долара, або на 2,2%, до 88,57 долара за барель.

На попередніх торгах обидві бенчмарки подорожчали більш ніж на 2 долари, досягнувши найвищих рівнів за два тижні.

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Зазначається, що ринки відреагували на те, що сотні палестинців загинули під час вибуху в лікарні міста Газа, в у якому ізраїльські та палестинські чиновники звинуватили одне одного. Також Йорданія скасувала саміт, який мала провести за участю президента США Джо Байдена та лідерів Єгипту та Палестини.

"Скасування саміту між Байденом і арабськими лідерами зменшує ймовірність дипломатичного вирішення конфлікту із ХАМАС в Ізраїлі", зазначив аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли після несподіваної атаки ХАМАСу на Ізраїль, призвівши до відновлення нестабільності на Близькому Сході. Так, 9 жовтня американські ф’ючерси зросли на 5,4% у Нью-Йорку, перевищивши 87 доларів за барель.

Хоча роль Ізраїлю у світовому постачанні нафти незначна, конфлікт загрожує вплинути як на США, так і Іран. Останній став основним джерелом додаткової сирої нафти цього року, пом'якшивши ринки, які в іншому випадку були б жорсткішими. Посилення американських санкцій проти Тегерана може обмежити це постачання.

Раніше The Guardian написав, що завдяки тіньовому флоту танкерів експорт нафти з Ірану в серпні досяг пʼятирічного максимуму. Часто іранську, як і іншу підсанкційну нафту, перевозять на старих танкерах, які загрожують довкіллю і життю екіпажів.

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