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У секторі Гази запасів палива та води залишилося на добу, — ВООЗ

Невдовзі медики змушені будуть робити "неможливий вибір" і "сортувати пацієнтів".

У секторі Гази запасів палива та води залишилося на добу, — ВООЗ
Фото: cnn.com

Регіональний керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я для східного Середземномор'я Ахмед аль-Мандхарі розповів, що у секторі Гази запасів води та палива залишилося всього на 24 години, — пише AFP.

За словами аль-Мандхарі, відключення електроенергії може вивести з ладу системи життєзабезпечення як установок з опріснення морської води так і холодильних установок для харчових продуктів і лікарняних інкубаторів.

"Якщо сектор Гази не отримає допомогу найближчим часом, лікарям доведеться готувати свідоцтва про смерть своїх пацієнтів. Відділення інтенсивної терапії, операційні, служби невідкладної допомоги та інші крила перебувають на межі колапсу", — підкреслив Мандхарі.

Представник ВООЗ підкреслив, що у 22 лікарнях на півночі Сектора Гази проходять лікування понад 2 000 пацієнтів. А через брак палива та електроенергії медики змушені будуть робити "неможливий вибір" і "сортувати пацієнтів".

"Деякі поранені "помиратимуть повільною смертю", — додав Ахмед аль-Мандхарі.

Нагадаємо, управління ООН з прав людини заявило, що облога Ізраїлем Гази та наказ про евакуацію населення можуть бути прирівняні до міжнародного злочину. Ізраїль припинив постачання електрики, палива та води до Гази та вбив 2 800 людей авіаударами, а також наказав понад мільйону мирних жителів на півночі переселитися на південь території.

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