ХАМАС для нападу на Ізраїль міг використати зброю з КНДР, – Південна Корея

Поки невідомо, чи зброя була поставлена напряму, чи через треті країни.

Південнокорейські військові заявили, що терористи ХАМАС для нападу на Ізраїль могли використати реактивні гранати та 122-мм артилерійські снаряди, поставлені з КНДР. Аналіз Південної Кореї спирався зображення ЗМІ та відео нападів ХАМАС, пише Wall Street Joutnal.

На брифінгу Збройні сили Південної Кореї заявили, що ідентифікували те, що, на їхню думку, є північнокорейською зброєю. Поки невідомо, чи ця зброя постачалася з Північної Кореї напряму ХАМАС, чи до цього були залучені треті країни.

Підвенна Корея також побоюється, що КНДР нападе на неї за схожою тактикою, яку використали ХАМАС проти Ізраїлю, пише The Korean Times.

"Вважається, що ХАМАС прямо чи опосередковано пов'язаний з Північною Кореєю в різних сферах, таких як торгівля зброєю, тактичне керівництво та навчання. Існує ймовірність того, що Північна Корея може використати методи нападу ХАМАС для раптового вторгнення в Південну Корею", – заявив на умовах анонімності старший посадовець корейського Об'єднаного комітету начальників штабів.

Радіо "Вільна Азія" раніше повідомило про ймовірне використання північнокорейської зброї бойовиками ХАМАС, посилаючись на відео, на якому один із бійців тримав щось схоже на реактивну гранатометну установку (РПГ) F-7. Військовий чиновник сказав, що F-7s – тип осколково-фугасної ракети – схоже, є іншою назвою для РПГ-7, вироблених у Північній Кореї, не уточнюючи, чи вони були надані безпосередньо ХАМАС чи передані за участю інших країн.

JCS припустив, що 122-мм артилерійські снаряди, знайдені біля ізраїльського кордону, були вивезені з Північної Кореї, враховуючи, що вони мали маркування "Bang-122", таке ж, як боєприпаси, які використовувалися під час артилерійських атак Північної Кореї.

Раніше режим Кім Чен Ина був пов'язаний із угодами з продажу зброї на Близькому Сході, особливо з Іраном і Сирією. Постачання зброї ХАМАС в Пхеньяні заперечували.