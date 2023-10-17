Проукраїнське об'єднання в партії застерігало, що раніше Джордан був проти підтримки України.

Республіканець Джим Джордан сьогодні спробує отримати посаду спікера Палати представників, що вакантна вже другий тиждень після усунення Кевіна Маккарті. Джордан намагається схилити на свій бік 55 республіканців, які були проти нього, повідомляє Reuters.

Кевін Маккарті, перший спікер в історії США, якого голосуванням було звільнено з посади, пройшов 15 голосувань за чотири дні, аж поки йому не вистачило голосів для обрання. Джордану також доведеться пройти кілька голосувань, якщо він не зможе отримати явну більшість у 217 голосів у першому турі.

Щонайменше семеро республіканців заявили, що можуть виступити проти нього. Інші ще не визначилися.

"Я почувався добре, коли входив на конференцію, зараз я почуваюся ще краще", – сказав Джордан журналістам після двогодинної зустрічі з республіканцями Палати представників у понеділок увечері.

За даними Axios, Джордан непублічно пообіцяв не блокувати допомогу Україні та Ізраїлю в разі обрання.

Джордан протягом більшої частини своєї кар’єри мав суперечки як з республіканцями, так і з демократами. Тим не менш, минулої п’ятниці він виграв кандидатуру від республіканців на посаду спікера та заручився підтримкою колишніх опонентів у партії. Республіканці контролюють палату з невеликим відривом у 221-212, і очікується, що всі демократи проголосують проти Джордана.

Республіканці Палати представників організували усунення Маккарті через три дні після того, як він 30 вересня уклав угоду з демократами про збереження фінансування федерального уряду до 17 листопада.

Нагадаємо, що проукраїнське об'єднання Палати представників поставило Джордану оцінку "дуже погано" за його попередню підтримку України. Джордан відомий тим, що став одним із ініціаторів розслідування діяльності родини теперішнього президента США Джо Байдена в той час, коли той перебував на посаді віцепрезидента. Крім того, Джордан виступає проти фінансування військової допомоги Україні.

Після усунення Маккарті партія номінувала Стівена Скаліза, але він несподівано зняв свою кандидатуру.