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Поліція Брюсселя стріляла в підозрюваного у вбивстві двох шведських футбольних фанатів. Він помер (доповнено)

Спершу не було відомо, чи він живий. 

Поліція Брюсселя стріляла в підозрюваного у вбивстві двох шведських футбольних фанатів. Він помер (доповнено)
Фото: скріншот

Підозрюваній у вбивстві двох шведських футбольних фанатів помер внаслідок поранення під час затримання поліцією. Про те, що в підозрюваного стріляли, спершу повідомила міністр внутрішніх справ Аннеліс Верлінден, писало Politico.

Верлінден сказала, що очікує на додаткову інформацію від поліції. Спершу вона не підтвердила, живий підозрюваний чи мертвий, але були дані, що він міг померти дорогою до лікарні.

Згодом офіційно повідомили, що підозрюваний помер. Поліція відкрила вогонь під час арешту, повідомив речник бельгійської прокуратури Ерік Ван Дуйс. Раніше в будинку неподалік від місця нападу відбувся обшук, але злочинця не знайшли. 

Слідство вважає, що причетним до вбивства двох громадян Швеції, які приїхали до Брюсселя вболівати за футбольну команду своєї країни, є нелегал із Туніса. Чоловік після стрілянини втік і станом на 5 ранку переховувався. Крім двох загиблих, куля влучила у водія таксі. Він госпіталізований.

Підозрюваним є 45-річний тунісець, який називав себе Абдесалем Аль-Гуілані, пише The Guardian.

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн заявив, що підозрюваний попросив притулку в Бельгії в листопаді 2019 року і був відомий поліції у зв’язку з контрабандою людей і незаконним проживанням у Бельгії. Його заяву про надання притулку було відхилено.

Бельгія вважає напад терактом. Країна вирішила посилити заходи безпеки, особливо у пов'язаних зі шведською громадою місцях. Швеція зазнавала критики з боку радикальних ісламістів через спалення в країні Корану.

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