Внаслідок стрілянини в Брюсселі загинули двоє людей

Сьогодні ввечері в Бельгії, у Брюсселі, сталася стрілянина із загиблими.

Про це повідомляє RTBF.

“Двоє людей загинули в понеділок увечері в Брюсселі внаслідок пострілів неподалік від Place Sainctelette, повідомила поліція, підтверджуючи інформацію кількох ЗМІ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постріли пролунали поблизу площі Сентелетт, бульвару Іпр і бульвару Ніньєм де Лінь. Жоден підозрюваний наразі не затриманий.

Уточнюється, що на знімках, зроблених місцевим жителем, видно чоловіка, який сідає на скутер і тікає. Він, ймовірно, застрелив двох людей у таксі. За даними кількох ЗМІ, ці люди були одягнені у футболку шведської футбольної команди. Також, можливо, він застрелив ще одного чоловіка у готелі.

Видання повідомляє, що у розпорядженні спецслужб є відео, на якому чоловік стверджує, що є частиною терористичного угруповання “Ісламська держава”. Він начебто стверджує, що помстився в ім'я ісламу, вбивши трьох шведів. Але автентичність цього відео ще потрібно перевірити.

Нагадаємо, у серпні в Ірані четверо людей загинули під час стрілянини у мечеті. Теругрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку.