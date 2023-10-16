Латинський патріарх Єрусалиму заявив, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, котрих ХАМАС взяв у заручники

Піццабалла зазначив, що наразі він і його офіс ще не мали прямих контактів з ХАМАСом.

Латинський патріарх Єрусалиму П'єрбаттіста Піццабалла заявив, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, який ХАМАС узяв у заручники, передає Reuters.

"Я готовий на обмін, на що завгодно, якщо це призведе до свободи, до повернення дітей додому. Жодних проблем. З мого боку є повна готовність", - сказав Піццабалла.

Він зауважив, що звільнення заручників - це найперше, чого варто домогтися, інакше "зупинити (ескалацію) буде неможливо". "Ми готові допомогти, навіть я особисто", - додав латинський патріарх Єрусалиму.

Однак Піццабалла зазначив, що він і його офіс ще не мали прямих контактів з ХАМАСом.

"Ви не можете розмовляти з ХАМАС. Це дуже складно», - сказав він журналістам.

Видання зазначає, що бойовики взяли близько 200 осіб у заручники, з них близько дюжини, ймовірно, діти.

Нагадаємо, ХАМАС утримує в Газі 199 заручників. Ізраїльські військові вже зв’язалися з їхніми родинами.

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що угруповання потенційно було готове звільнити заручників, якщо Ізраїль припинить авіаудари по сектору Газа. Сам ХАМАС не визнав, що робив таку пропозицію.