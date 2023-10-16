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Єгипет звинувачує Ізраїль у невідкритті пункту пропуску між Єгиптом і сектором Гази

Вранці на кордоні спостерігався рух бензовозів під прапорами ООН.

Єгипет звинувачує Ізраїль у невідкритті пункту пропуску між Єгиптом і сектором Гази
Фото: EPA/UPG

Єгипет звинувачує Ізраїль у невідкритті прикордонного переходу Рафах між Єгиптом і сектором Гази.

Про це пише The Guardian.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив у понеділок, що ізраїльський уряд ще не зайняв позицію, яка б дозволила відкрити прикордонний пункт.

Він заявив, що Єгипет прагне залишити цей пункт відкритим.

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Сьогодні вранці на кордоні спостерігався рух бензовозів під прапорами ООН, але пункт пропуску залишається закритим.

Нагадаємо, понад 600 тисяч осіб уже залишили місто Газа та його околиці, прямуючи на південь Сектору Гази.

Бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників. Ізраїльські військові вже зв’язалися з родинами заручників. 

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