Понад 600 тисяч осіб уже залишили місто Газа та його околиці, прямуючи на південь Сектору Гази.
Про це пише Bloomberg.
7 жовтня під час терактів ХАМАСу, визнаних США та Європейським Союзом терористичною організацією, загинули щонайменше 1300 ізраїльтян.
Палестинські посадовці заявили, що унаслідок авіаударів Ізраїлю в секторі Гази загинули понад 2650 осіб.
Видання зазначає, що до Ізраїлю сьогодні після зустрічі з арабськими лідерами планує повернутися держсекретар США Ентоні Блінкен. Президент Джо Байден також обмірковує поїздку до Тель-Авіву.
Також Ізраїль планує відвідати канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bild Zeitung.
Нагадаємо, Reuters написало, що для надання допомоги та евакуації іноземців через прикордонний перехід Рафах Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню на кілька годин на півдні Гази. Тель-Авів цю інформацію заперечує.
Водночас Ізраїль евакуює жителів 2-кілометрової зони біля Лівану. Переселять мешканців 28 поселень.