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Понад 600 тисяч осіб уже залишили місто Газа та його околиці

Палестинські посадовці заявили, що унаслідок авіаударів Ізраїлю в секторі Гази загинули понад 2650 осіб

Понад 600 тисяч осіб уже залишили місто Газа та його околиці
Фото: EPA/UPG

Понад 600 тисяч осіб уже залишили місто Газа та його околиці, прямуючи на південь Сектору Гази.

Про це пише Bloomberg.

7 жовтня під час терактів ХАМАСу, визнаних США та Європейським Союзом терористичною організацією, загинули щонайменше 1300 ізраїльтян. 

Палестинські посадовці заявили, що унаслідок авіаударів Ізраїлю в секторі Гази загинули понад 2650 осіб.

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Видання зазначає, що до Ізраїлю сьогодні після зустрічі з арабськими лідерами планує повернутися держсекретар США Ентоні Блінкен. Президент Джо Байден також обмірковує поїздку до Тель-Авіву.

Також Ізраїль планує відвідати канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bild Zeitung.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Reuters написало, що для надання допомоги та евакуації іноземців через прикордонний перехід Рафах Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню на кілька годин на півдні Гази. Тель-Авів цю інформацію заперечує.

Водночас Ізраїль евакуює жителів 2-кілометрової зони біля Лівану. Переселять мешканців 28 поселень. 

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