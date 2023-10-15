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У штаб-квартиру ООН у Ливані влучила ракета, миротворці не постраждали

Наразі невідомо, звідки ракета була випущена.

У штаб-квартиру ООН у Ливані влучила ракета, миротворці не постраждали
Фото: 112.ua

Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) заявили про влучання ракети в їхню штаб-квартиру, що розташована у місті Ен-Накура. 

"Сьогодні ми спостерігаємо інтенсивні перестрілки на кількох ділянках вздовж "блакитної лінії" між ліванською територією та Ізраїлем", – заявили у Telegram UNIFIL. 

Зазначається, що "удари були по обидва боки "блакитної лінії".

"Наша штаб-квартира в Ен-Накурі була обстріляна ракетою, і ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, звідки вона була випущена. Наші миротворці в цей час не були в укриттях. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

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Тимчасові сили ООН закликали "всі залучені сторони припинити вогонь" і дозволити миротворцям "допомогти знайти рішення".

Нагадаємо, Ліванський терористичний рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

13 жовтня на півдні Ірану загинув під час роботи відеооператор новин Reuters Іссам Абдаллах.

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