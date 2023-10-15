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Китай підтримує мусульманські країни у палестинському питанні, – голова МЗС

Відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ Китаю та Ірану.

Китай підтримує мусульманські країни у палестинському питанні, – голова МЗС
Фото: pixabay

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Китай підтримує мусульманські країни у зміцненні єдності та координації палестинського питання.

Про це повідомляє МЗС Китаю.

Згідно з повідомленням, цю заяву Ван Ї зробив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Хусейном Амір-Абдуллахіаном.

За словами Ван Ї, міжнародне співтовариство повинно вживати більше заходів проти будь-якого заподіяння шкоди цивільним особам будь-якою стороною. Для цього Рада безпеки ООН має ефективно виконувати свої обов’язки.

Голова МЗС Китаю зазначив, що фундаментальна причина конфлікту між Палестиною та Ізраїлем полягає в тому, що право палестинського народу на державність "тривалий час відкладалося в довгий ящик", право на засоби до існування не реалізовувалось, а право на повернення на свої землі ігнорувалося.

"Цю історичну несправедливість слід припинити якомога швидше", – сказав Ван.

Він додав, що Китай і надалі буде виступати на боці миру та підтримувати "справедливу справу палестинського народу з захисту його власних національних прав".

Нагадаємо, 14 жовтня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС у секторі Гази. Йдеться про інтегровану та скоординовану атаку з повітря, моря і суші. Опісля Іран попередив, що якщо "військові злочини та геноцид Ізраїлю не будуть негайно припинені, ситуація може вийти з-під контролю".

Днями США провели закулісні переговори з Іраном, щоб застерегти країну від ескалації війни в Ізраїлі.

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