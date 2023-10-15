Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
ГоловнаСвіт

​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ

Після напад ХАМАСу Володимир Путін став одним із небагатьох світових лідерів, які не підтримали ізраїльського прем'єра.

​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент РФ Володимир Путін несуть портрети своїх родичів, які воювали у Другій св
Фото: EPA/UPG

Напад ХАМАСу на Ізраїль спричинив крах нетривкого союзу між Кремлем та Єрусалимом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху тривалий час підтримував, за його словами, "складні відносини" з РФ. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль продовжував співпрацювати з РФ, а прем'єр заявив про позаблоковий статус. Це дало підстави відмовити Україні в наданні летальної допомоги чи систем ППО.

Після напад ХАМАСу російський диктатор став одним із небагатьох світових лідерів, які не підтримали ізраїльського прем'єра. Хоча б для того, аби висловити співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян.

Ще одним поштовхом до розриву стосунків між Ізраїлем та Росією стало зближення Москви та Тегерану, який підтримує ХАМАС. А депутат Держдуми Росії Андрій Гурульов відзначив союз Єрусалиму з США та союз Москви з Іраном й "навколишнім мусульманським світом".

Експерт з російсько-іранських відносин в Катарському університеті експерт з російсько-іранських відносин в Катарському університеті зазначає, що Росія шукає партнера, який може надати зброю, також "її обійми з Іраном зумовлені ширшими антизахідними настроями".

Крім того, війна в Ізраїлі корисна Москві. Кремль шукає способи, аби відволікти увагу світової спільноти від України напередодні президентських виборів у РФ. Їх заплановано на березень 2024 року.

Наразі перші шпальти провідних світових медіа рясніють повідомленнями про ситуацію в Ізраїлі та Секторі Газа. Тему України витіснено.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін у своїх перших коментарях щодо нападів ХАМАСу на початку минулого тижня розкритикував США. Він назвав ці напади "яскравим прикладом провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", які ніколи не захищали інтереси палестинців у мирних переговорах. Крім того, Путін невдовзі зазначив, що Ізраїль хоч і має право захищатися від нападів з боку ХАМАС, але потрібні мирні переговори. Їхнім наслідком має стати створення незалежної палестинської держави.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, The Wall Street Journal також повідомляло, що палестинські бойовики отримали мільйони доларів для терористичної атаки на Ізраїль через криптобіржу Garantex, яка розташована у Москві. Криптобіржа продовжує діяти, незважаючи на санкції Мінфіну США. 

В інтерв'ю LB.ua ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер зазначив, що Росія стурбована тим, що Ізраїль зможе завдати непосильного удару ХАМАС і позбавити її найважливішого активу – контролю над Газою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies