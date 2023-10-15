​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ

Після напад ХАМАСу Володимир Путін став одним із небагатьох світових лідерів, які не підтримали ізраїльського прем'єра.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент РФ Володимир Путін несуть портрети своїх родичів, які воювали у Другій св

Напад ХАМАСу на Ізраїль спричинив крах нетривкого союзу між Кремлем та Єрусалимом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху тривалий час підтримував, за його словами, "складні відносини" з РФ. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль продовжував співпрацювати з РФ, а прем'єр заявив про позаблоковий статус. Це дало підстави відмовити Україні в наданні летальної допомоги чи систем ППО.

Після напад ХАМАСу російський диктатор став одним із небагатьох світових лідерів, які не підтримали ізраїльського прем'єра. Хоча б для того, аби висловити співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян.

Ще одним поштовхом до розриву стосунків між Ізраїлем та Росією стало зближення Москви та Тегерану, який підтримує ХАМАС. А депутат Держдуми Росії Андрій Гурульов відзначив союз Єрусалиму з США та союз Москви з Іраном й "навколишнім мусульманським світом".

Експерт з російсько-іранських відносин в Катарському університеті експерт з російсько-іранських відносин в Катарському університеті зазначає, що Росія шукає партнера, який може надати зброю, також "її обійми з Іраном зумовлені ширшими антизахідними настроями".

Крім того, війна в Ізраїлі корисна Москві. Кремль шукає способи, аби відволікти увагу світової спільноти від України напередодні президентських виборів у РФ. Їх заплановано на березень 2024 року.

Наразі перші шпальти провідних світових медіа рясніють повідомленнями про ситуацію в Ізраїлі та Секторі Газа. Тему України витіснено.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін у своїх перших коментарях щодо нападів ХАМАСу на початку минулого тижня розкритикував США. Він назвав ці напади "яскравим прикладом провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", які ніколи не захищали інтереси палестинців у мирних переговорах. Крім того, Путін невдовзі зазначив, що Ізраїль хоч і має право захищатися від нападів з боку ХАМАС, але потрібні мирні переговори. Їхнім наслідком має стати створення незалежної палестинської держави.

Нагадаємо, The Wall Street Journal також повідомляло, що палестинські бойовики отримали мільйони доларів для терористичної атаки на Ізраїль через криптобіржу Garantex, яка розташована у Москві. Криптобіржа продовжує діяти, незважаючи на санкції Мінфіну США.

В інтерв'ю LB.ua ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер зазначив, що Росія стурбована тим, що Ізраїль зможе завдати непосильного удару ХАМАС і позбавити її найважливішого активу – контролю над Газою.