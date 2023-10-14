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Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal

Напередодні нападу терористи отримали мільйони від РФ.

Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Фото: www.pointdebasculecanada.ca

Палестинські бойовики отримали мільйони доларів для терористичної атаки на Ізраїль через криптобіржу Garantex, яка розташована у Москві. Криптобіржа продовжує діяти, незважаючи на санкції Мінфіну США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на дані аналітичної компанії Elliptic заявляє, що атака терористів на Ізраїль частково фінансувалася через популярну криптобіржу Garantex, зареєстровану в Москві. Ці гроші були використані для підготовки терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Напередодні вторгнення в Ізраїль, за даними аналітиків, на цифрові гаманці, контрольовані угрупованням "Ісламський джихад", було здійснено транзакції на суму понад 93 млн доларів.

Аналогічну схему фінансування, стверджують дослідники, використовував і ХАМАС.

Незважаючи на введені проти криптобіржі Garantex Мінфіном США санкції, платформа процвітає. У Мінфіні США підкреслюють, що шукають способи припинити використання Garantex для транскордонних переказів. Водночас представники криптобіржі, до яких журналісти WSJ звернулися по коментарі, звинувачення на свою адресу відкидають і заявляють про "нетерпимість до відмивання грошей".

Заснована 2019 року криптобіржа була спочатку зареєстрована в Естонії. Коли ж Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Garantex перенесла свою IT-інфраструктуру в Росію і стала основним каналом для виведення грошових коштів із держави-агресора.

Розмістилася криптобіржа в пафосному московському діловому центрі "Москва-сіті": офіс Garantex розміщений у вежі "Федерація", яку вважають "найдорожчим хмарочосом у Росії".

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер зазначив, що Росія стурбована тим, що Ізраїль зможе завдати непосильного удару ХАМАС і позбавити її найважливішого активу – контролю над Газою. 

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