СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет та корабель, – джерела
СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет та корабель, – джерела
108 бойових зіткнень за добу. Що відбувається на фронті
108 бойових зіткнень за добу. Що відбувається на фронті
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
“Відріж ногу – отримаєш групу”: МОЗ відреагувало на ситуацію з пораненим бійцем у Харківській МСЕК
“Відріж ногу – отримаєш групу”: МОЗ відреагувало на ситуацію з пораненим бійцем у Харківській МСЕК
ГоловнаСвіт

ХАМАС треба зупинити, - президентка Європарламенту Роберта Мецола

Європарламент вважає ХАМАС терористичною організацією.

ХАМАС треба зупинити, - президентка Європарламенту Роберта Мецола
Фото: ЕРА/UPG

Європейський парламент може працювати над подоланням гуманітарних наслідків варварських дій бойовиків ХАМАС.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

“Ми разом із президентом Європейської комісії прибули сюди, щоб висловити солідарність після найжахливішої атаки, яку ваша країна бачила впродовж поколінь”, - заявила Мецола в Ізраїлі під час зустрічі за участю президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вона зазначила, що бачила наслідки найбільш звірячих нападів і масових убивств. 

“Європейський парламент має повну солідарність з вами і вашим народом. Ми також заявили, що ХАМАС є терористичною організацією, він не представляє прагнення народу Палестини. Його треба зупинити, і ми можемо зупинити ХАМАС”, - пообіцяла президентка Європарламенту.

Нагадаємо, що 7 жовтня терористи ХАМАС вдарили по Ізраїлю тисячами ракет та вторглися в прикордонні райони. Уряд держави оголосив, що тепер вона перебуває в стані війни. Ізраїль звільнив захоплену терористами територію і тепер атакує ворожі цілі в Секторі Гази.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies