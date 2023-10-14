ХАМАС треба зупинити, - президентка Європарламенту Роберта Мецола

Європейський парламент може працювати над подоланням гуманітарних наслідків варварських дій бойовиків ХАМАС.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

“Ми разом із президентом Європейської комісії прибули сюди, щоб висловити солідарність після найжахливішої атаки, яку ваша країна бачила впродовж поколінь”, - заявила Мецола в Ізраїлі під час зустрічі за участю президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що бачила наслідки найбільш звірячих нападів і масових убивств.

“Європейський парламент має повну солідарність з вами і вашим народом. Ми також заявили, що ХАМАС є терористичною організацією, він не представляє прагнення народу Палестини. Його треба зупинити, і ми можемо зупинити ХАМАС”, - пообіцяла президентка Європарламенту.

Нагадаємо, що 7 жовтня терористи ХАМАС вдарили по Ізраїлю тисячами ракет та вторглися в прикордонні райони. Уряд держави оголосив, що тепер вона перебуває в стані війни. Ізраїль звільнив захоплену терористами територію і тепер атакує ворожі цілі в Секторі Гази.