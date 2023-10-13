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Допомога Ізраїлю не підірве підтримку України, - Столтенберг

Ця допомога демонструється не лише на словах, а й на ділі.

Допомога Ізраїлю не підірве підтримку України, - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Хоча країни НАТО вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль, це не підірве здатності блоку підтримувати Україну. 

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що ця допомога демонструється не лише на словах, а й на ділі.

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“Лише за останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких належать і сучасні установки Patriot. Сполучені Штати, Великобританія та багато інших... “ - зазначив Столтенберг.

Як раніше повідомляв Столтенберг, на Раді Україна-НАТО йшлося про підготовку до зими в умовах війни з Росією, боротьбу з корупцією і кроки до членства нашої держави в Альянсі.

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