Російські окупанти за день 22 рази обстріляли Сумщину

Сьогодні, 13 жовтня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Глухівська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська та Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння, було зафіксовано 237 вибухів.
Зокрема, по Великописарівській громаді окупанти вдарили ракетами з вертольоту, мінометами, гранатометами та СПГ.
Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з АГС.
Крім того, по Юнаківській та Путивльській громадам росіяни ударили з мінометів, а Глухівську громаду обстріляли з артилерії.
Також з мінометів та артилерії обстріляли Краснопільську, Есманську та Білопільську громади.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Нікополя постраждали двоє рятувальників, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Службовий транспорт понівечений.