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Російські окупанти за день 22 рази обстріляли Сумщину

Сьогодні на Сумщині було зафіксовано 237 вибухів.

Російські окупанти за день 22 рази обстріляли Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 13 жовтня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Глухівська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння, було зафіксовано 237 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді окупанти вдарили ракетами з вертольоту, мінометами, гранатометами та СПГ.

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Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з АГС. 

Крім того, по Юнаківській та Путивльській громадам росіяни ударили з мінометів, а Глухівську громаду обстріляли з артилерії.

Також з мінометів та артилерії обстріляли Краснопільську, Есманську та Білопільську громади.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Нікополя постраждали двоє рятувальників, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Службовий транспорт понівечений. 

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