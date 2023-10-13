Україна більше не є мрією Путіна, а його кошмаром, – Дворник на Радбезі ООН

У п'ятницю на засіданні Радбезу, скликаному Росією для «засудження» постачання західної зброї Україні, радник постійного представництва України при ООН Сергій Дворник заявив, що Путін «усвідомлює, що Україна більше не є його мрією, а його кошмаром», – передає Укрінформ.

«Він боїться неминучої поразки в Україні, і цей страх спонукає його наказувати своїй армії бути безглуздо жорстокою і чіплятися за вкрадені землі за будь-яку ціну», – підкреслив Дворник.

Також, Дворник підкреслив, що всі країни, які «борються з терористами, убивцями і ґвалтівниками», мусять мати підтримку міжнародної спільноти, зокрема шляхом надання їм зброї для реального, а не декларативного здійснення права на самооборону.

«Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, її брутальні дії на місцях, заяви Путіна та його поплічників «доводять ці геноцидні прагнення досить чітко», при цьому Росія використовує Радбез ООН як платформу для їх відбілювання», –додав він.

Сергій Дворник також нагадав, що постпред РФ при ООН Василь Небензя назвав «високопоставленими націоналістами» жертв масового вбивства в селі Гроза на Харківщині, серед яких були пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці, навіть восьмирічна дитина.

Радник констатував: усі, хто називають себе українцями, в очах Кремля є «націоналістами», а отже, ворогами, які підлягають знищенню. Такі масові вбивства, за його словами, повністю вписуються в російську геноцидну логіку. Тому навіть школи розглядаються Росією як легітимні цілі.

Нагадаємо, від удару росіян ракетою «Іскандер» по кафе у селі Гроза загинуло 59 людей. Правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів. Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога.