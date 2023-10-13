Справи Майдану: судитимуть шістьох співробітників «чорної роти «Беркуту» за масові розстріли

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів Революції гідності. Шістьох співробітників «чорної роти «Беркуту» судитимуть заочно.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану», – повідомляють у ДБР.

20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві ці та інші міліціонери спецроти «Беркут» виконали наказ керівництва і застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Внаслідок їхніх дій загинули 48 учасників акцій протесту і ще 90 дістали вогнепальних кульових поранень.

За інформацією ДБР, після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, проте частину її було знайдено й ідентифіковано.

Шестеро колишніх міліціонерів обвинувачуються в перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчиненні терористичного акту, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, умисних убивствах тощо.

«Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами РФ», – додали у відомстві

Стосовно інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, розслідування перебуває на завершальній стадії.

Нагадаємо, в Україні судитимуть експрезидента Віктора Януковича та тогочасних очільників силових відомств у справі про розстріл мітингувальників на Майдані.