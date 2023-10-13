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Справи Майдану: судитимуть шістьох співробітників «чорної роти «Беркуту» за масові розстріли

Шестеро ексберкутівців були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану.

Справи Майдану: судитимуть шістьох співробітників «чорної роти «Беркуту» за масові розстріли
Фото: Ольга Якимович

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів Революції гідності. Шістьох співробітників «чорної роти «Беркуту» судитимуть заочно.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану», – повідомляють у ДБР. 

20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві ці та інші міліціонери спецроти «Беркут» виконали наказ керівництва і застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Внаслідок їхніх дій загинули 48 учасників акцій протесту і ще 90 дістали вогнепальних кульових поранень.

За інформацією ДБР, після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, проте частину її було знайдено й ідентифіковано.

Шестеро колишніх міліціонерів обвинувачуються в перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчиненні терористичного акту, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, умисних убивствах тощо.

«Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами РФ», – додали у відомстві

Стосовно інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, розслідування перебуває на завершальній стадії.

Нагадаємо, в Україні судитимуть експрезидента Віктора Януковича та тогочасних очільників силових відомств у справі про розстріл мітингувальників на Майдані.

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