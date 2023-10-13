Німеччина відправила новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли системи виявлення дронів, всюдиходи та термінали супутникового зв'язку. Перелік допомоги опубліковано на урядовому сайті Німеччини.

Так, до пакета допомоги ввійшли: чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206); 82 термінали супутникового зв'язку; чотири машини для прикордонників; 50 систем виявлення дронів; два великовантажні тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи.

Крім того, передано 100 тисяч аптечок і 27477 рюкзаків.

Нагадаємо, 10 жовтня уряд Німеччини оголосив про підготовку пакету війсьвої допомоги для України. Зокрема, щоб захистити критично важливу інфраструктуру на початку зими та забезпечити подальшу військову підтримку, Німеччина надає Україні додаткову протиповітряну оборону - системи Patriot, IRIS-T та Cheetah.