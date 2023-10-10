Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні: будуть ППО Patriot, IRIS-T та Cheetah

Також Україна отримає танки і боєприпаси.

Щоб захистити критично важливу інфраструктуру на початку зими та забезпечити подальшу військову підтримку, Німеччина надає Україні додаткову протиповітряну оборону - системи Patriot, IRIS-T та Cheetah.

Про це йдеться на сайті Міноборони ФРН.

Як зазначив міністр оборони Борис Пісторіус, завдяки новому "зимовому пакету" планують підвищити оперативну готовність українських Збройних Сил у найближчі місяці.

Лише цей пакет протиповітряної оборони вартує близько одного мільярда євро.

Також Німеччина готується передати транспортні засоби, зброю та особисте спорядження для українських бійців на суму понад 20 млн євро.

Ще будуть боєприпаси калібру 155 мм. У найближчі тижні прибудуть ще десять бойових танків Leopard 1 A5, три зенітки Gepard, 15 бронеавтомобілів і майже 20 медеваків.

Крім того, очікується, що до кінця 2023 року у Німеччині пройдуть навчання 10 000 українських солдатів.

Нагадаємо, нещодавно перебуваючи з візитом в Іспанії Президент Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Останні повідомив, що Україна отримає від ФРН установку Patriot.

Тим часом німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав чергове замовлення на постачання артилерійських боєприпасів для України в рамках угоди з Бундесвером - понад 100 тисяч калібру 155 мм.