Речниця Сил оборони Ізраїлю: ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну

Маша Міхельсон зазначила, що основна мета терористів – знищити державу Ізраїль та вбити якомога більше євреїв.

Речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон заявила, що угруповання ХАМАС закликає арабів в інших країнах приєднатися до війни з Ізраїлем у прагненні знищити якомога більше ізраїльтян.

Про це вона повідомила в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

“Ми бачимо, що ХАМАС із самого початку закликав Хезболлу на півночі, ізраїльських арабів і палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії втрутитися в цю війну і допомогти їм”, – повідомила Міхельсон.

За її словами, основна мета терористів – знищити державу Ізраїль та вбити якомога більше євреїв.

Вона також визнала, що терористи частково досягли своїх цілей, оскільки «за одну добу було вбито більше євреїв, ніж за будь-яку іншу добу після завершення Другої світової війни».

Коментуючи питання потенційних атак на Ізраїль із північного напрямку, Міхельсон повідомила, що чотири терористи, не пов’язані з Хезболлою, спромоглися потрапити на територію Ізраїлю з Лівану 9 жовтня, проте всі вони були невдовзі знищені.

На цей інцидент ЦАХАЛ відповів ударами по інфраструктурі Хезболли на півдні Лівану, повідомила речниця Сил оборони Ізраїлю.

Коментуючи цілі Сил оборони Ізраїлю, речниця заявила, що основною метою є домогтися, аби ХАМАС, як терористична організація, ніколи більше не змогла атакувати Ізраїль.

Нагадаємо, нещодавно арабське видання Asharq Al-Awsat із посиланням на джерела повідомило, що проіранські збройні формування в Сирії почали вербувати найманців для підтримки ХАМАС. На півдні Сирії бойовики Хезболли та «Сирійського опору за звільнення Голанських висот» перевели свої підрозділи у стан підвищеної готовності для протистояння армії Ізраїлю.

Раніше речниця Сил оборони Ізраїлю заявила, що Іран роками фінансував та навчав бойовиків ХАМАС. Проте наразі немає інформації про те, що напад на Ізраїль 7 жовтня відбувся на замовлення Ірану.

Зазначимо, США вважають, що Іран є співучасником нападу, який здійснило палестинське угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.