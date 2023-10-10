Ізраїль уночі вразив понад 200 цілей терористів у Газі. Військові радять усім, хто може, виїхати до Єгипту

Станом на ранок вівторка авіаудари Ізраїлю по сектору Гази зруйнували 790 будинків і пошкодили 5330, пише із посиланням на Офіс із гуманітарних справ ООН The Guardian. Також пошкоджено три об'єкти водопостачання та каналізації, що призвело до припинення обслуговування 400 000 осіб.

Ізраїльська армія наголошує, що усім, хто може, слід виїхати з Гази. Кордон із Єгиптом залишається відкритим.

"Мені відомо, що пункт пропуску Рафах (на кордоні між Газою та Єгиптом – The Guardian) все ще відкритий", – сказав на брифінгу підполковник Річард Хехт, головний військовий речник для іноземних ЗМІ.

Він додав: "усім, хто може виїхати, я б порадив виїхати".

Сили оборони Ізраїлю оголосили, що протягом цієї ночі в секторі Гази було вражено понад 200 цілей.

"Останніми годинами військові літаки і кораблі ЦАХАЛу атакували багато об'єктів терористичних організацій у всьому секторі Гази. Протягом ночі десятки винищувачів атакували понад 200 цілей у районі Рімал і Хан-Юніс", – повідомили військові.

За останніми даними від Збройних сил Ізраїлю, опублікованими в X, терористи ХАМАС захопили понад 30 заручників, убили понад 900 ізраїльтян, поранили – понад 2600. З Гази випустили 4500 ракет.

Фото: Israel Defence Forces

Нагадаємо, що 7 жовтня терористи ХАМАС вторглися в прикордонні райони Ізраїлю та випустили на країну тисячі ракет. Били зокрема і по Тель-Авіву.

Станом на вчорашній ранок сили Ізраїлю вели бої в семи-восьми локація поза Газою. Удень міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Газа, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Увечері прем'єр Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ тільки розпочав завдавати ударів по бойовиках руху ХАМАС. Терористи погрожують стратити заручників у відповідь на удари по Газі.