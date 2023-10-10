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ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем

Представник ХАМАСу сказав це у інтерв’ю Аль-Джазірі.

ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
Фото: EPA/UPG

Офіційний представник ХАМАСу прокоментував можливість переговорів з Ізраїлем.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник ХАМАСу Мусса Абу Марзук дав телефонне інтерв’ю Аль-Джазірі.

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У відповідь на запитання, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню, він сказав, що ХАМАС відкритий до “чогось подібного” та “всіх політичних діалогів”.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня терористична організація ХАМАС завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Потім воєнно-політичний кабінет повідомив, що Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

Станом на вчорашній ранок сили оборони Ізраїлю вели бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Газа, залишивши його "без електрики, їжі та палива". 

Як пізніше стало відомо, бойовики ХАМАСу погрожують, що почнуть страчувати полонених у відповідь на удари армії Ізраїлю по Сектору Гази.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що ЦАХАЛ тільки розпочав завдавати ударів по бойовиках руху ХАМАС.

“ХАМАС хотів війни, він її отримає", – сказав Нетаньягу, і додав, що будь-яке місце, де діє ХАМАС, перетвориться на руїни.

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