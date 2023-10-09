Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою

Станом на ранок понеділка відомо про щонайменше 700 загиблих із ізраїльського боку та 413 – з палестинського.

Сили Ізраїлю ведуть бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази. Про це пише із посиланням на ізраїльського військового речника The Guardian.

Ці дані наведені станом на ранок понеділка підполковником Річардом Хехтом на брифінгу. "Потрібно більше часу, ніж ми очікували, щоб повернути ситуацію до оборонної, безпечної позиції", – сказав він.

Водночас Jerusalem Post пише, що бої тривають у шести місцях в коридорі Гази. Від учорашнього опівдня ЦАХАЛ завдав 800 ударів по Сектору Гази, а загалом – 1149 авіаударів.

"Після суботнього вторгнення ХАМАС на південь Ізраїлю було вбито щонайменше 700 ізраїльтян і щонайменше 700 терористів ХАМАС, причому близько 300-400 загинуло внаслідок бойових дій в Ізраїлі та ще 400 загинуло в Газі внаслідок авіаудару", – пише газета.

The Guardian писав, що загинули приблизно 413 палестинців від суботи, коли ХАМАС завдали масованих ракетних ударів по ізраїльських містах та вторглися в прикордонні райони. Серед жертв є діти. Відомо, що загинули 12 громадян Таїланду, ще 11 викрадені.

Станом на вчора була відомо про загибель двох українок. Серед жертв є й громадяни інших країн.

З ізраїльського боку поранені 2000 людей, з палестинського – понад 2300.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня сили ХАМАС атакували Ізраїль. Міністр оборони Ізраїлю оборони Йоав Галант оголосив особливий стан на всій території. Галант заявив, що ХАМАС скоро зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить високу ціну. Увечері 7 жовтня ізраїльська армія заявила, що відновила контроль над більшістю населених пунктів на півдні країни.

8 жовтня Ізраїль оголосив стан війни.