Кількість загиблих через землетрус в Афганістані сягнула понад 2500 осіб

Кількість жертв може зрости - під завалами все ще залишаються люди.

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався у північно-західній частині Афганістану 7 жовтня, перевищила 2500 осіб, передає Anadolu Ajansı.

Наразі в регіоні працюють групи з надання гуманітарної допомоги.

До цього управління з ліквідації наслідків стихійних лих Афганістану повідомляло, що внаслідок землетрусу було частково або повністю зруйновано понад 1300 будинків.

Рятувальні команди разом із жителями намагаються витягнути мертвих та поранених, які опинилися під завалами. Кількість загиблих може зрости.

За даними Геологічної служби США, в афганських провінціях сталися сильні землетруси магнітудою 5,5, 5,9 та 6,2 бала.

Нагадаємо, влітку у Афганістані теж зафіксували землетрус. Магнітуда поштовхів сягнула 5,8 бала.

Торік землетрус у цій країні забрав життя однієї тисячі людей.