Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Запорізьку область

Впродовж доби ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Внаслідок артудару по с. Біленьке, поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік.
Також, російські війська завдали 118 артобстрілів по території Біленького, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл.
"Військовослужбовці рф здійснили 6 атак дронами по території Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки.
Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
У суботу вранці ворожі війська обстріляли касетними снарядами село Біленьке Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька.