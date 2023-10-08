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Російські війська намагаються стримати наступ ЗСУ на півночі Бахмута, – Євлаш

В районі Бахмута тривають активні бойові дії.

Російські війська намагаються стримати наступ ЗСУ на півночі Бахмута, – Євлаш
Фото: Telegram/Zelenskiy

Ворог намагається завадити українським Силам оборони пройти на північ від Бахмута. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, – пише "Радіо Свобода".

"Зараз там (в районі Бахмуту – ред.) продовжуються бойові дії інтенсивні. Противник продовжує застосовувати контрнаступальні підрозділи на цьому напрямку, аби не дати нам розвинути наш наступ, не вийти на оперативний простір та не звільнити цей фланг", – розповів Євлаш.

Начальник пресслужби додає, що противник використовує всі сили та резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить різними наслідками. Однак Сили оборони «намагаються максимально завдати ураження противнику».

Нагадаємо, впродовж минулої доби сталося 68 бойових зіткнень. Сили оброни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. 

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