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У Львові запрацював новий реабілітаційний центр для поранених військових, – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я зазначає, що наразі такі інноваційні центри працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі та на Дніпровщині. До кінця року до них має додатися Рівненська, Хмельницька та Дніпропетровська області. 

У Львові запрацював новий реабілітаційний центр для поранених військових, – МОЗ
Фото: МОЗ

У Львові запрацював новий реабілітаційний центр Recovery Ukraine для поранених військових.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. 

“Відділення створили на базі лікарні Святого Луки Перше медичне об'єднання Львова. Це вже сьомий заклад проєкту! Львівський центр оснащено надсучасним обладнанням й облаштовано з урахуванням вимог інклюзивності приміщень. Великий зал фізичної реабілітації, сучасне обладнання з віртуальною реальністю, кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій – все це щорічно понад 1000 захисників та захисниць допомагатиме отримати якісну допомогу з відновлення”, - йдеться в повідомленні.  

Зазначається, що наразі такі інноваційні центри працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі та на Дніпровщині. До кінця року до них додасться Рівненська, Хмельницька та Дніпропетровська області. 

МОЗ повідомляє, що за пів року від старту роботи проєкту в реабілітаційних відділеннях центру пройшли відновлення майже 2 500 військових. Планується, що незабаром пропускна спроможність центрів дозволить реабілітувати по 20 000 Героїв та Героїнь на рік

Також зазначається, що всі послуги з реабілітації – безоплатні для людей та повністю покриваються Національною службою здоров'я України в рамках Програми медичних гарантій.

 

Нагадаємо, у вересні почала працювати урядова "гаряча лінія" з питань реабілітації та протезування. Дзвінки безкоштовні.

У липні МОЗ повідомило, що в Україні впроваджується нова концепція формування мережі реабілітаційних центрів. За основу моделі розвитку реабілітації взяли ізраїльський досвід. Ця модель враховує як потреби цивільних, так і потреби військових.

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