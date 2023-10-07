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Пентагон обіцяє забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту

Ллойд Остін наголосив, що США уважно стежать за ситуацією.

Пентагон обіцяє забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту

США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.

Про це йдеться в заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша прихильність праву Ізраїлю на самозахист залишається непохитною, і я висловлюю свої співчуття сім'ям тих, хто загинув у результаті цього жахливого нападу на мирних жителів", - зазначив він.

Голова Пентагона наголосив, що Міністерство оборони США працюватиме над тим, щоб найближчими днями забезпечити Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму.

Нагадаємо, в суботу вранці ХАМАС оголосив, що "готовий до війни" та атакував Ізраїль тисячами ракет. Мохаммад Дейф, старший військовий командир ХАМАС, оголосив про початок військової операції "Шторм Аль-Акса".

Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.

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