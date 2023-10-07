Пентагон обіцяє забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту

Ллойд Остін наголосив, що США уважно стежать за ситуацією.

США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.

Про це йдеться в заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша прихильність праву Ізраїлю на самозахист залишається непохитною, і я висловлюю свої співчуття сім'ям тих, хто загинув у результаті цього жахливого нападу на мирних жителів", - зазначив він.

Голова Пентагона наголосив, що Міністерство оборони США працюватиме над тим, щоб найближчими днями забезпечити Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму.

Нагадаємо, в суботу вранці ХАМАС оголосив, що "готовий до війни" та атакував Ізраїль тисячами ракет. Мохаммад Дейф, старший військовий командир ХАМАС, оголосив про початок військової операції "Шторм Аль-Акса".

Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.