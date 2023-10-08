​Президент Азербайджану попередив, що військова допомога Вірменії від Франції може спровокувати новий конфлікт

Він зазначив, що постачання Францією зброї Вірменії є "підходом, який не служить миру, а спрямований на роздмухування нового конфлікту".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував Євросоюз та попередив, що рішення Франції направити військову допомогу Вірменії може спровокувати новий конфлікт на Південному Кавказі, передає Reuters.

Алієв розкритикував підхід ЄС – і особливо позицію Франції – коли йому зателефонував голова Європейської ради Шарль Мішель. Президент Азербайджану прокоментував заяву за підсумками зустрічі лідерів Вірменії, Франції, Німеччини і Євроради і назвав залучення до заяви його держави "неправильним підходом".

Алієв додав, що "у зв'язку із відомою позицією Франції Азербайджан не брав участі у зустрічі у Гранаді". Він зазначив, що постачання Францією зброї Вірменії є "підходом, який не служить миру, а спрямований на роздмухування нового конфлікту, і якщо в регіоні виникне новий конфлікт, Франція нестиме відповідальність за його виникнення".

Як відомо, Франція погодила майбутні контракти з Вірменією на постачання військової техніки для забезпечення її оборони, заявила нещодавно міністр закордонних справ Катрін Колонна під час візиту до Єревану.

Вона відмовилася уточнити, яка військова допомога передбачена для Вірменії у рамках майбутніх контрактів. А президент Франції Еммануель Макрон розкритикував Азербайджан, заявивши, що Баку, схоже, має проблеми з міжнародним правом.

Нагадаємо, цього тижня президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися у Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Мішель, Макрон та Шольц підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів Вірменії. Також вони висловили підтримку зміцненню відносин між країною та ЄС.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився брати участь у цій зустрічі в Гранаді. Азербайджанські дипломати повідомили, що причиною стала "деструктивна позиція Франції, а також незгода Парижа та Берліна на участь у зустрічі Туреччини". За таких умов азербайджанська сторона відмовилася від проведення переговорів.