У Франції через нашестя клопів закрили школи

Франція була змушена закрити сім шкіл через зростаюче занепокоєння щодо зараження клопами. Про це повідомляє Guardian.

«Клопів було виявлено у 17 закладах, і зараз, поки я розмовляю з вами, сім закладів закрито з цієї причини», — сказав міністр освіти Франції Габріель Атталь телеканалу France 5.

Французький уряд цього тижня провів низку зустрічей, щоб з'ясувати причину зростання кількості зареєстрованих випадків клопів у той час, коли Франція приймає Чемпіонат світу з регбі та готується прийняти Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

Раніше, в п'ятницю міністерство освіти повідомило в заяві Agence France-Presse, що п'ять шкіл із загальною кількістю 1500 учнів були закриті. Станом на ранок суботи кількість закритих шкіл збільшилася до семи.

«У нас майже 60 000 закладів, а тут ми говоримо лише про кілька десятків, але це правда, що випадки накопичуються. Необхідна негайна реакція, щоб ми могли обробити установи протягом 24 годин », – сказав Атталь.

Він повідомив, що у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та регіональними органами охорони здоров'я був підготовлений список надійних компаній, щоб керівники шкіл мали змогу швидко запобігти проблемі.

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