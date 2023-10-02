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Україна є частиною європейської сім’ї, – Катрін Колонна

"Підтримка України триватиме до перемоги над російською агресією".

Україна є частиною європейської сім’ї, – Катрін Колонна
Катрін Колонна
Фото: EPA

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила про те, що зустріч глав міністерств закордонних справ у Києві – сигнал того, що Україна є частиною європейської сім’ї.

Про це Колонна заявила під час спілкування із журналістами, пише Інтерфакс Україна.

"Міністри закордонних справ 27 європейських країн проводять зустріч сьогодні разом тут уперше. Попереду кілька робочих зустрічей із президентом Зеленським. Це означає, що ми підтримуємо Україну. Сьогодні ми буквально підтримуємо Україну тут, усі разом. Цим жестом ми хочемо показати нашу повну підтримку України у відновленні її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, як це необхідно", – сказала Катрін Колонна.

Глава французького МЗС зазначила, що ця зустріч має особливе значення.

"Це також показує, звісно, що Україна для нас є частиною європейської сім'ї і що ми супроводжуватимемо її на цьому шляху, який веде її до Європи. Це важливий день, і також означає прояв нашої рішучої та постійної підтримки доти, доки вона зможе перемогти", – запевнила Колонна.

Дипломатка додала, що сьогодні на зустрічі розглядатиметься питання подальшої підтримки України, а також мета засідання – "дати РФ зрозуміти, що вона не повинна розраховувати на нашу втому".

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Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу. Таке засідання вперше відбувається не на території блоку.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ Євроблоку головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок заявила, що "майбутнє України – у Європейському Союзі".

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