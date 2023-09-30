Порошенко і експрезидент Чилі стали членами Почесної консультативної ради Міжнародного демократичного союзу

В IDU назвали честю мати таких "видатних і досвідчених державних діячів" у своїй команді.

Пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко та колишній президент Чилі Себастьян Піньєра стали членами Почесної консультативної ради Міжнародного демократичного союзу (IDU), повідомляє пресслужба "ЄС".

«Протягом десятиліть політичної кар’єри президента Порошенка він захищав національний суверенітет, демократію, культуру та верховенство права України перед обличчям російської агресії. Зігравши важливу роль у Революції Гідності, він обіймав посаду президента країни з 2014 по 2019 роки, керуючи військовими операціями проти сепаратистів на Донбасі та зміцненням української демократії. Зараз він очолює партію «Європейська Солідарність» і є депутатом Верховної Ради», – йдеться в офіційному повідомленні IDU.

«IDU має честь мати таких видатних і досвідчених державних діячів у нашій команді, оскільки ми працюємо над створенням все більш міцного глобального альянсу правоцентристів», – йдеться у заяві.

Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віцепрезидент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

Партія «Європейська Солідарність» отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) у липні 2020 року.

У грудні минулого року у Вашингтоні на Форумі Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу. У своїй промові Порошенко подякував народу України за мужність і закликав західних партнерів дати більше зброї для ЗСУ – зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot, реактивні винищувачі, F-16, танки, Abrams.

За результатами Форуму також була схвалена Резолюція на підтримку України. Міжнародний демократичний союз підтвердив міцну єдність та солідарність з народом України, який продовжує хоробро та самовіддано боротися з російською агресією, метою якої є знищення українського вільного та демократичного суспільства.