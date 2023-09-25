Порошенко підготував рекордну партію техніки штурмовим підрозділам на східний фронт

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко разом з волонтерами приготував рекордну партію техніки для фронту – БПЛА Poseidon та DJI Mavic 3 PRO, тягачі, снайперські приціли Archer та інше спорядження. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Техніка, зокрема, призначена для штурмових підрозділів Десантно-штурмових військ та Президентської бригади, які воюють на Донецькому напрямку. Загальна вартість техніки та обладнання – майже 55 млн грн.

«Сьогодні рекордний день. Ми запроваджуємо нову традицію. Вперше ми передаємо за одну передачу майна майже на 55 мільйонів гривень за раз, за один тиждень. Це Archer’и, це Mavic’и, це Poseidon для нашої героїчної 95-ї бригади», – сказав Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

5 вантажівок, один Foden, 4 штурмових DAF’и йдуть у 78-й окремий штурмовий полк Десантно-штурмових військ. Колеса дефіцитні йдуть для штурмового батальйону Президентської бригади.

Фото: eurosolidarity.org

У 33 окремий інженерний батальйон командування ДШВ та 71-у єгерську бригаду передають три вантажівки DAF і лазне-пральні комплекси.

«Ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Все – для перемоги», – заявив Петро Порошенко.