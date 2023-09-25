Порошенко підготував рекордну партію техніки штурмовим підрозділам на східний фронт

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко разом з волонтерами приготував рекордну партію техніки для фронту – БПЛА Poseidon та DJI Mavic 3 PRO, тягачі, снайперські приціли Archer та інше спорядження. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".
«Сьогодні рекордний день. Ми запроваджуємо нову традицію. Вперше ми передаємо за одну передачу майна майже на 55 мільйонів гривень за раз, за один тиждень. Це Archer’и, це Mavic’и, це Poseidon для нашої героїчної 95-ї бригади», – сказав Порошенко.
5 вантажівок, один Foden, 4 штурмових DAF’и йдуть у 78-й окремий штурмовий полк Десантно-штурмових військ. Колеса дефіцитні йдуть для штурмового батальйону Президентської бригади.
У 33 окремий інженерний батальйон командування ДШВ та 71-у єгерську бригаду передають три вантажівки DAF і лазне-пральні комплекси.
«Ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Все – для перемоги», – заявив Петро Порошенко.