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Закон про олігархів запрацює після війни, - Стефанчук

Тоді буде створено реєстр олігархів.

Закон про олігархів запрацює після війни, - Стефанчук
Фото: EPA/UPG

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що «закон про олігархів» уже показав свою ефективність, але Україна домовилася з Єврокомісією, що імплементація цього закону, включно з формуванням реєстру олігархів, розпочнеться після завершення війни. 

Про це спікер ВР розповів в інтервʼю Радіо Свобода.

«Ми домовилися з Єврокомісією, що імплементація закону буде призупинена до моменту завершення війни. А імплементація закону – це у тому числі це створення реєстру олігархів», – сказав Стефанчук.

Стефанчук не визнає, що закон, який ухвалила Верховна Рада був юридично недосконалим.

«Що таке «юридично недосконалий»? Є просто два шляхи, якими ми йдемо. І про це говорить Венеційська комісія. Що є шлях ухвалення окремого закону, є шлях розвитку іншого галузевого законодавства. Ми пішли першим шляхом. Але паралельно розвиваючи другий. Тому чи він юридично досконалий, чи ні? Я думаю, що покаже практика після того, як він почне імплементацію. Але мені здається, що вже навіть до моменту його вступу в силу була показана ефективність цього закону. Оскільки дуже багато олігархів почали позбавлятися свого майна, своїх ресурсів для того, щоб не потрапляти в пул цих осіб – олігархів», – сказав Стефанчук.

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Нагадаємо, що 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками. Реєстр олігархів повинна вести Рада національної безпеки і оборони.

Президент Володимир Зеленський 5 листопада 2021 року підписав закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів.

Венеційська комісія згодом оприлюднила висновок щодо закону про олігархів. Згідно з висновком комісії, український закон про олігархів передбачає «персоналізований підхід» і не може розглядатися як демократична відповідь на проблему олігархізації.

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