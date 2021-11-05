Зеленський підписав закон про олігархів

"В успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи".

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 листопада, підписав закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів.

Про це повідомляється на сайті президента.

"В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році", – сказав Зеленський з цього приводу.

За його словами, якби би великим не був бізнес, він має працювати за законом та нарівні з іншими підприємцями.

"Якщо хтось звик купувати політиків, щоб вони дозволяли обійти закон, то доведеться прощатися з такою звичкою навіть найбагатшим", – сказав Зеленський

Він заявив також, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.

"Спротив був. Далі буде ще більше спротиву від тих, хто заробив мільярди на державі. Але іншого варіанту, крім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Його розгляд відбувався за скороченою процедурою, що дозволило уникнути необхідності заслуховувати кожну з тисячі поправок.

Закон майже півтора місяці не підписувався спікером, оскільки прискорений розгляд призвів до великої кількості неточностей у тексті закону. Верховна Рада виправила їх тільки 3 листопада.

Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Реєстр олігархів буде вести Рада національної безпеки і оборони.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.