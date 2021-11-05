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Мер Сваляви зі "Слуги народу" звільнився через конфлікт із депутатами

Грига був одним із двох мерів від партії влади на Закарпатті.

Мер Сваляви зі "Слуги народу" звільнився через конфлікт із депутатами
Фото: facebook.com/iurii.hryha

Мер Сваляви Юрій Грига пішов у відставку через відсутність порозуміння з депутатами міської ради.

"Сьогодні склав повноваження міського голови. Залишаю здоровий фінансовий стан, зробив все, що максимально можливо", - написав він у фейсбуці.

"В громаді всі рішення мають прийматись оперативно, щоб ми економічно зростали, адже не можуть люди місяцями чекати рішення ради, бо нема порозуміння між головою і депутатами, тому вирішив не доводити в судах свою правоту, таким чином не затягувати вирішення політичної кризи в тергромаді", - заявив Грига.

За інформацією "Мукачево.нет", під час сесії 5 листопада за відставку мера проголосували 19 із 20 присутніх у залі депутатів Свалявської міськради (всього у раді 26 депутатів).

Григу було обрано мером від "Слуги народу", але у міській раді партія влади має тільки шість депутатів.

Між мером та депутатами Сваляви існував тривалий конфлікт. Два тижні тому міська рада ініціювала розгляд питання про дострокове припинення повноважень міського голови, а Грига у відповідь заявив про саботаж зі сторони депутатів. За його словами, деякі сесії міської ради та засідання постійних комісій не відбулися через те, що депутати на них не з’являлися і не було кворуму.

Нагадаємо, що тиждень тому представника "Слуги народу" зняли з посади голови Закарпатської облради.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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