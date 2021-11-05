Мер Сваляви зі "Слуги народу" звільнився через конфлікт із депутатами

Грига був одним із двох мерів від партії влади на Закарпатті.

Мер Сваляви Юрій Грига пішов у відставку через відсутність порозуміння з депутатами міської ради.

"Сьогодні склав повноваження міського голови. Залишаю здоровий фінансовий стан, зробив все, що максимально можливо", - написав він у фейсбуці.

"В громаді всі рішення мають прийматись оперативно, щоб ми економічно зростали, адже не можуть люди місяцями чекати рішення ради, бо нема порозуміння між головою і депутатами, тому вирішив не доводити в судах свою правоту, таким чином не затягувати вирішення політичної кризи в тергромаді", - заявив Грига.

За інформацією "Мукачево.нет", під час сесії 5 листопада за відставку мера проголосували 19 із 20 присутніх у залі депутатів Свалявської міськради (всього у раді 26 депутатів).

Григу було обрано мером від "Слуги народу", але у міській раді партія влади має тільки шість депутатів.

Між мером та депутатами Сваляви існував тривалий конфлікт. Два тижні тому міська рада ініціювала розгляд питання про дострокове припинення повноважень міського голови, а Грига у відповідь заявив про саботаж зі сторони депутатів. За його словами, деякі сесії міської ради та засідання постійних комісій не відбулися через те, що депутати на них не з’являлися і не було кворуму.

Нагадаємо, що тиждень тому представника "Слуги народу" зняли з посади голови Закарпатської облради.