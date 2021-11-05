"Відставковий синдром": Офіс президента відповів на зауваження Авакова щодо РНБО

В Офісі президента назвали "спекуляційними" критичні заяви колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо влади, які він озвучив у своєму першому інтерв'ю після відставки в ефірі каналу "Україна 24".

Про це йдеться в заяві радника голови ОП Михайла Подоляка, передає BBC News Україна.

"Я б все це називав традиційним "відставковим синдромом". Коли після звільнення з посади люди починають поводити себе так, ніби країна в їхній особі втрачає геніального адміністратора. Коли втрачають посаду, у них одразу прокидаються месіанські замашки, і вони звертаються до людей так, ніби люди без них не зможуть", - заявив Подоляк.

На його переконання, більшість експосадовців, які виголошують критичні заяви, "не здатні самостійно пройти вибори і отримати пристойний рівень електоральної підтримки".

"Пан Аваков, безумовно, має абсолютне право давати будь-які оцінки. Але, якщо у Арсена Борисовича були претензії, приміром, до роботи РНБО, то у нього ж була можливість продемонструвати інший формат роботи", - заявив Подоляк.

Зокрема, він нагадав, як 15 жовтня РНБО вимушена була вибачатися за те, що помилково зарахувала до "ворів в законі" 108 осіб. Подоляк зазначив, що документи на цих людей, як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, готували саме в Міністерстві внутрішніх справ.

"Якщо у Арсена Борисовича є бажання повернутись у владу чи неформально впливати на владу, то варто нагадати, що протягом двох років йому ніхто не заважав пропонувати будь-які реформи та демонструвати власний результат", - заявив Подоляк.

Він також пригадав Авакову резонансні справи, які так і не привели до покарання винних, та численні акції протесту через діяльність МВС.

Нагадаємо, 4 листопада Аваков звинуватив владу в непрофесійності, а деякі її дії назвав "феноменальним ідіотизмом". Він заявив, що владі бракує балансу, що все управління державою зав'язане на Офісі президента. Крім того, Аваков дав зрозуміти, що планує повертатись у велику політику з новим проєктом.

Ексголова МВС розповів, що інформацію про компанії та людей, яких мали внести в санкційні списки, члени РНБО отримували за 5 хвилин до початку засідання. При цьому часто в цих матеріалах не містилося жодної доказової бази. Він зазначив, що в якийсь момент РНБО почало "штампувати" санкції. Такі дії, за його словами, були неприпустимі.

Колишній міністр також повідомив, що на засіданні РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у матеріалах взагалі не було. При цьому секретар РНБО Данілов на це відповдав, що матеріали нібито просто не встигли розмножити.

Говорячи про причини відставки, Аваков зазначив, що "не хотів брати участь у деяких речах, з якими не згоден". За словами ексміністра, за декілька місяців перед звільненням він "відчував певний дискомфорт". Він також зазначив, що під час свого першого призначення в уряд він прийшов з парламенту, а за Зеленського його запросили "як професіонала і експерта".