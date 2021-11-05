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Корнієнко: "Бюджетної ночі в Раді не буде"

Парламент "підганятиме" Мінфін для подання законопроєкту в Раду.

Корнієнко: "Бюджетної ночі в Раді не буде"
Фото: informator.ua

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що парламент "підганятиме" Міністерство фінансів для подання законопроєкту про Державний бюджет на 2022 рік до другого читання. 

Про це він розповів журналістам в кулуарах Ради, передає кореспондент LB.ua.

"З 15 листопада в нас, можливо будуть пропозиції по державному бюджету. Можливо... тому що один тиждень - це малувато для обробки... Але фактично ця обробка три дні вже ведеться. Ми будемо "підганяти" Міністерство фінансів... Звичайно, нам не хотілося б заходити в бюджет у грудні. Тому що в грудні у нас лишається тільки дві "пленарки"... Історія може вийти в позачергові або якісь подовжені засідання", - пояснив Корнієнко.

"Сподіваємось, що не буде бюджетної ночі", - додав він.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт бюджету на 2022 рік. Поправки до нього слухали з 20 жовтня. Нардепка "Слуги народу", членкиня Комітету з питань бюджету Леся Забуранна розповіла, що в першому читанні було враховано 20% правок депутатів.

Чого варто очікувати від Держбюджету 2022, читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет виживання".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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